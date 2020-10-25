إقبال متوسط في الساعات الأولى من فتح اللجان الانتخابية ببني سويف

لليوم الثاني على التوالي فتحت اللجان الانتخابية بالدوائرة الأربعة بمحافظة بني سويف ومركزها السبع أبوابها في الساعة التاسعة صباحا لانتخابات مجلس النواب تحت اشراف قضائي وحماية مشددة من قبل قوات الشرطة التي تواجدت أمام اللجان والأماكن المحيطة بها.

كما انتشرت الرائدات الصحية أمام اللجان لتوعية الناخبين وحثهم على التباعد واستخدام أدوات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتصدر المشهد اليوم، كبار السن والسيدات وخاصة فى قرى المرشحين، إذ ينافس ٩١ مرشحا في الدوائر الأربعة بالمحافظة على ٨ مقاعد فردي المخصصين المحافظة، بخلاف قائمتي الصعيد "القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة نداء مصر".

يشار إلى أن انتخابات مجلس النواب في بني سويف تجري في 692 لجنة فرعية داخل 481 مركز انتخابي موزعة على 4 دوائر لاستقبال أكثر من مليون و833 ألف مواطن من المُقيدين في قواعد بيانات الناخبين على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتي تضم 14 محافظة من بينها بني سويف.