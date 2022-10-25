دعوات للاحتجاجات في إيران بعد مرور 40 يوما على مقتل الشابة مهسا أميني

بعد مرور نحو 40 يوما على مقتل الشابة الكردية مهسا أميني في إيران، دعا المتظاهرون مجددا للاحتجاجات.



وجاء في دعوة للتظاهرة غدا الأربعاء على مواقع الإنترنت "هذا ليس وقت الحداد، ولكن الغضب".



ويشار إلى أن فترة الحداد على وفاة أحد أفراد الأسرة بين أفراد الشيعة في إيران هى 40 يوما. وقد استعدت السلطات الأمنية لمواجهة أعمال شغب في أنحاء البلاد.



وذكرت صحيفة هام ميهان أن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادوري جهرومي قوبل بصحيات استهجان خلال محاضرة جامعية في مدينة قم أمس الاثنين.



ورددت حشود "النساء، الحياة، الحرية". ويشار إلى أن الطلاب غالبا ما كانوا محور المظاهرات في إيران، خلال الأعوام الماضية.



ويشار إلى أن مدينة قم، التي تقع جنوب العاصمة طهران، أكبر مركز لأفراد الشيعة.



وقد قمعت القوات الأمنية حتى الآن بعنف الاحتجاجات المناهضة للنظام في إيران. مع ذلك، يتوقع المراقبون نزول المتظاهرين للشوارع مجددا غدا الأربعاء.



يذكر أن مظاهرات انطلقت في إيران بسبب وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية في منتصف سبتمبر الماضي، بعد أن تم القبض عليها بسبب مخالفتها لقواعد الزي الإسلامي.