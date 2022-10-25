فون دير لاين: على الاتحاد الأوروبي أن يتحمل ثلث الاحتياجات المالية لأوكرانيا

ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتحمل ثلث الاحتياجات المالية لأوكرانيا للعام المقبل.



وقالت السياسية الألمانية اليوم الثلاثاء في مؤتمر دولي للخبراء بشأن إعادة إعمار أوكرانيا في برلين، إن هناك حاجة إلى آلية موثوقة من الجانبين، موضحة أن أوكرانيا تحتاج إلى حوالي ثلاثة إلى خمسة مليارات دولار شهريا، اعتمادا على مقدار إمكانياتها الحالية في التصدير.



وأضافت: "يجب أن نمول حوالي الثلث [من هذه الاحتياجات]"، مشيرة إلى أن المساعدات المباشرة لميزانية أوكرانيا ستبلغ حوالي 18 مليار يورو في العام حال استمرار الحرب الروسية.



وذكرت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يعتمد في الوقت نفسه على الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم مبلغ مماثل، مشيرة إلى أنه يمكن تغطية باقي المساعدات المطلوبة من قبل مؤسسات تمويل دولية مثل صندوق النقد الدولي.



وقدر رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال عجز الموازنة لعام 2023 بحوالي 38 مليار يورو، مضيفا أن أوكرانيا فقدت حوالي 45% من ناتجها الاقتصادي هذا العام.