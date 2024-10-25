افتتح المخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، معرض "بين الشاشة واللوحة" الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، بقاعة "آدم حنين" بمركز الهناجر للفنون بساحة دار أوبرا القاهرة.

يضم المعرض أكثر من 70 لوحة مستوحاة من مشاهد سينمائية، إلى جانب بورتريهات لعدد من الفنانين البارزين، كما يضم عملاً نحتياً من السلك للفنان جلال جمعة.

ويشارك في المعرض الذي يستمر حتى 28 أكتوبر، مجموعة كبيرة من الفنانين المصريين المميزين، من بينهم أدهم لطفي، إيناس زهرة، هيثم شريف، جورج بهجوري، ود. سارة قنديل، ويقدم تجربة بصرية مبتكرة تربط بين السينما والفن التشكيلي، لتجذب عشاق الفنين وتثير تفاعلهم مع الأعمال الفنية المعروضة.

أوضح الدكتور حسين بكر، أن المعرض يأتي لتسليط الضوء على العلاقة المتبادلة بين الفن التشكيلي والسينما، حيث استُوحِيَ عنوانه من كتاب الدكتور ماهر راضي تكريماً لمسيرته الفنية. كما استند إلى كتاب "سحر الألوان_ من اللوحة إلى الشاشة" للمصور السينمائي الكبير سعيد شيمي، ليبرز الترابط الوثيق بين الصورة السينمائية والفن التشكيلي.

حرص على حضور حفل الافتتاح عدد من السينمائيين والفنانيين التشكيليين، ومنهم محمد عبلة، ونحوى مهدى، وجلال جمعة، و سعيد بدوى، و حسن داوود، ودكتور صلاح المليجى، والناقدة إيمان خطاب، ورضا خليل، دكتور إبراهيم غزالة، فنان الكاريكاتير سمير عبدالغني، مدير التصوير دمحمد شفيق، المخرجيت شريف فتحى، جمال قاسم ، والدكتور هانى الاشقر، ومهندس الصوت جاسر خورشيد، والناقد السينمائي احمد سعد الدين.