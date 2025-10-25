تحرير محضر ضد مدرس وصاحب عقار استخدما سطح مبنى مركزًا للدروس الخصوصية بالشرقية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عبر "فيسبوك" يُظهر تجمعًا كبيرًا لعدد من الطلاب والطالبات أعلى سطح أحد العقارات دون وجود أي وسائل أمان أو أسوار حماية بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية.

وعلى الفور وجه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بالتوجه للمكان واتخاذ ما يلزم قانوناً حفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات.

وانتقل رئيس المركز إلى المكان، وتبين أن المدرس استأجر سطح العقار واستخدمه كمركز للدروس الخصوصية بدون تراخيص، ما يُعرض حياة الطلاب للخطر.

تم التحفظ على المقاعد المستخدمة بالمكان، وإخطار مأمور قسم شرطة منيا القمح لتحرير محضر ضد كلٍ من مالك العقار والمدرس، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

وأكد محافظ الشرقية، أن مراكز الدروس الخصوصية تُعد تجاوزًا صريحًا على المنظومة التعليمية وتُحمّل أولياء الأمور أعباء مالية واجتماعية، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بشن حملات دورية للتأكد من عدم فتح أبوابها للطلاب وعدم التهاون بمخالفة القانون.

وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية.