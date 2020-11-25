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وفاة رئيس مجلس النواب الجزائري الأسبق

د ب أ
نشر في: الأربعاء 25 نوفمبر 2020 - 12:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 نوفمبر 2020 - 12:06 م
أعلن اليوم الأربعاء، وفاة السعيد بوحجة، رئيس مجلس النواب الجزائري الأسبق، عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع مع المرض.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية  أن بوحجة توفي فجر اليوم بمستشفى "مصطفى باشا" الجامعي وسط العاصمة الجزائرية، حيث كان يعالج من مرض عضال.

ووفق الوكالة، يوارى جثمان الفقيد الثرى عصر اليوم في مقبرة العالية بالعاصمة.

وكان بوحجة، عضوا بارزا في حزب جبهة التحرير الوطني أكبر الأحزاب الجزائرية، وانتخب نائبا بمجلس النواب ( المجلس الشعبي الوطني) في عام 1997، ثم تولى رئاسة ذات المجلس عام 2017، لكنه غادر منصبه في أكتوبر 2018  بسبب خلاف مع المحيط المباشر للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

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