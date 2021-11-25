فاتوتشي: تغيير تعريف التطعيم الكامل ضد كورونا ليشمل الجرعة المعززة على الطاولة

قال كبير مستشاري البيت الأبيض للشؤون الطبية، أنتوني فاوتشي، إن تغيير تعريف "الشخص الحاصل على التطعيم المضاد لكورونا بالكامل"، ليشمل الجرعة المعززة "مطروح على الطاولة".

وأوضح فاوتشي لوكالة رويترز: "حاليا، التطعيم الكامل يعني الحصول على جرعتين من لقاح موديرنا، أو جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسن"، مضيفا: "من دون شك من الممكن أن يتغير ذلك، هذا الأمر مطروح للنقاش في الوقت الحالي".

وتابع الخبير الأمريكي: "أولا، نرغب في زيادة عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بنظام العلاج الأساسي"، مضيفا: "نأمل أن نرى أغلبية يحصلون على جرعة معززة"، وفقا لموقع "ذا هيل" الأمريكي.

تأتي تعليقات فاوتشي، فيما أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه يمكن إعطاء جرعات معززة لأي شخص يزيد عمره عن 18 عاما، وفي وقت بدأت فيه الحالات المصابة بفيروس كورونا في الارتفاع مرة أخرى.

وحذر فاوتشي مؤخرا من عدم ارتداء الكمامات.