السجن 10 سنوات لمتهم بقضية أحداث عنف دار السلام

قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، بالسجن 10 سنوات في إعادة إجراءات محاكمة متهم بالتجمهر وأحداث العنف التى شهدتها منطقة دار السلام فى القاهرة، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف دار السلام".

وأسندت النيابة للمتهمين، عدة تهم منها قيامهم بإحراز مفرقعات، والمواد في حكم المفرقعات بقصد استعمالها فى نشاط يخل الأمن العام، وحيازة ذخيرة دون ترخيص بغرض استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وارتكبوا عملا بغرض الإخلال بالنظام العام داخل البلاد، بأن جابوا الطرق مُطلقين هتافات تأييد جماعتهم شاهرين الأسلحة البيضاء ومطلقين المفرقعات، كما انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية.