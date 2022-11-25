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موسكو: أوكرانيا لا تريد حلا سلميا للصراع بشأن القرم

موسكو - د ب أ
نشر في: الجمعة 25 نوفمبر 2022 - 5:00 م | آخر تحديث: الجمعة 25 نوفمبر 2022 - 5:00 م
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليس مهتما بالتوصل لحل سلمي للصراع بشأن شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا إليها من أوكرانيا في 2014.

وأضاف بيسكوف أن زيلينسكي يسعى إلى استعادة القرم بالقوة العسكرية، وهو ما يرقى إلى "نزع ملكية أرض روسية"، بحسب ما أوردته وكالات أنباء روسية.

وأوضح بيسكوف أن هذا لن يحدث "تحت أي ظرف".

ويأتي تعليق المتحدث باسم الكرملين في أعقاب مقابلة أجراها الرئيس الأوكراني مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أوضح فيها أن أوكرانيا تعتزم استعادة شبه جزيرة القرم، بالقوة العسكرية إذا ما لزم الأمر

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