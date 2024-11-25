تامر حسني ومحمد رمضان وماجد المصري وأحمد زاهر وكريم محسن وجنات يحضرون عزاء الملحن محمد رحيم

أقيم عزاء الملحن محمد رحيم، الذي رحل عن عالمنا صباح أول أمس السبت، إذ حضر عدد كبير من الفنانين ورجال وسيدات المجتمع؛ لتأدية واجب العزاء لأرملته أنوثة كوتة.

وحرص كل من الفنان تامر حسني، الفنان محمد رمضان، وماجد المصري، والفنانة جنات، وأحمد زاهر، ومريهان حسين وعزيز الشافعي، الفنان كريم محسن، فارس، محمد محسن، على تقديم واجب العزاء في الملحن محمد رحيم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

يذكر أنه تم أمس الأحد، تشييع جثمان الملحن محمد رحيم من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، إلى مثواه الأخير، إذ حضر الجنازة كل من الكينج محمد منير، وتامر حسني، ومصطفى قمر، وحميد الشاعري ومحسن جابر، ومحمد حماقي والمخرج ياسر سامي والموزع أحمد عادل، والشاعر هاني الصغير، والفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، والفنان حلمي عبد الباقي، والفنانة جنات والفنانة لقاء سويدان، والمخرج ماندو العدل والشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي والموزع توما، والفنان أحمد زاهر.