إيران تنفي مسئوليتها عن مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات

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نفت إيران بشدة ضلوعها في مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات العربية المتحدة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، اليوم الاثنين، نقلا عن السفارة الإيرانية في أبو ظبي.

وقالت السلطات الإماراتية، أمس الأحد، إنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص يشتبه بتورطهم في اختطاف وقتل تسفي كوجان، وهو مواطن يحمل الجنسية المولدوفية ويقيم في الدولة الخليجية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن مقتل كوجان يعد حالة من "الإرهاب المعادي للسامية".

وذكر موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي أن الرجل كان يقيم في الإمارات ويدير سوبر ماركت في دبي، وأنه مفقود منذ الخميس الماضي.

وقال الموقع إن هناك مؤشرات على تورط إيران في اختفاء الحاخام.

وفي عام 2020، أصبحت الإمارات العربية المتحدة أول دولة خليجية تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.