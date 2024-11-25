 صحة لبنان: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي لـ3768 شهيدا - بوابة الشروق
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صحة لبنان: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي لـ3768 شهيدا


نشر في: الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 6:52 م | آخر تحديث: الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 6:52 م

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الاثنين، عن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على البلاد.

وقالت وزارة الصحة في تحديثها اليومي، إن العدوان الإسرائيلي خلف 3768 شهيدًا و15 ألفًا و699 جريحًا وذلك منذ أكتوبر 2023.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسئول إسرائيلي كبير، إن مجلس الوزراء الإسرائيلي سيجتمع غدا لبحث اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله يمكن الانتهاء منه خلال الأيام المقبلة.

فيما أفاد مسئول لبناني بأن واشنطن أبلغت بيروت أنه يمكن الإعلان عن اتفاق في غضون ساعات.

وصرح مسئولون إسرائيليون، بأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب أصبح أقرب رغم وجود بعض المسائل العالقة.

بينما أعرب مسئولان لبنانيان كبيران عن تفاؤل حذر، وذلك مع استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان.

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