قال الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه تم ضبط وإعدام أكثر من 630 كيلو من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح، في بيان إعلامي اليوم الثلاثاء، أن لجان مراقبة الأغذية شنت حملات مكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق، حيث تم المرور على 11 منشأة، وإعدام أكثر من 630 كيلو من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 21 محضر جنحة صحية لعدم حمل العاملين شهادات صحية، وعدم اتباع قواعد النظافة العامة بالمنشآت.

وأكد أنه جارٍ العرض على النيابة العامة لإعمال شؤونها، بالإضافة إلى سحب 3 عينات للفحص والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والتوصية بغلق 3 منشآت غذائية لعدم استيفائها الاشتراطات الصحية.