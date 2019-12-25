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تاكيس يعلن تشكيل دجلة أمام بيراميدز

محمد جلال
نشر فى : الأربعاء 25 ديسمبر 2019 - 7:25 م | آخر تحديث : الأربعاء 25 ديسمبر 2019 - 7:25 م

أعلن اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى لوادى دجلة، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز في اللقاء الذي يستضيفه ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري.

ويدخل دجلة فى مواجهة صعبة أمام بيراميدز حيث تعادل مع المصرى بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة فيما خسر وادى دجلة من انبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى إطار نفس الجولة.

وضم تشكيل وادى دجلة كلاً من:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

فى الدفاع: أحمد رمضان بيكهام – محمود رضا - اسحاقو يعقوبو – خالد رضا.

فى الوسط: عبد الرحمن بودى – محمد هلال – محمد عبد العاطى – عبد الكبير الوادى – رفيق كابو.

فى الهجوم: مروان حمدى


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