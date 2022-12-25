وزير الصحة يتابع حالة مصابي حادث المدرج الرياضي بمدينة 6 أكتوبر

يتابع وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، الحالة الصحية لمصابي حادث المدرج، الذي انهار بإحدى صالات الألعاب الرياضية بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة.

ووجه الوزير برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات في محيط الحادث، وتشكيل غرفة مركزية لمتابعة الحادث وتقديم الخدمات الإسعافية والطبية على الوجه الأكمل، وبأقصى سرعة، وتوافر جميع الفرق الطبية والتخصصات الجراحية المختلفة في المستشفيات المحيطة بموقع الحادث.

كانت الوزارة قد أعلنت - في حصر مبدئي - إصابة 27 مواطنا ما بين كسور ونزيف معظمها اصابات غير مهددة للحياة، وتم نقل 18 منهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، ونقل 9 مصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.