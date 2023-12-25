سرايا القدس تعلن قصف تجمعات عسكرية إسرائيلية شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد في فلسطين، صباح الاثنين، قصف تجمعات عسكرية إسرائيلية شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون.

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»: «قصفنا التحشدات العسكرية في شارع 5 بمحاور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60».

وفي وقت سابق، أفادت الحركة بقصف تمركزا للآليات العسكرية الإسرائيلية في منطقة جحر الديك بوابل من قذائف الهاون.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ79، واستهدف الاحتلال مناطق متفرقة من القطاع في الوقت الذي تخوض فيه المقاومة الفلسطينية معارك عنيفة في جباليا شمالا وجحر الديك في الوسط والشجاعية شرقا وخان يونس جنوبا، كما يتواصل القصف المتبادل مع حزب الله في جنوب لبنان.

وارتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 20 ألفا والمصابين إلى أكثر من 54 ألفا، بينما أعلن المكتب الحكومي في غزة عن ارتكاب الاحتلال جرائم إعدام ميدانية لأكثر من 137 مدنيا فلسطينيا في محافظتي غزة والشمال.