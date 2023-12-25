تقارير عبرية: الحرب على غزة كلفت إسرائيل نحو 18 مليار دولار حتى الآن

تحدثت تقارير إسرائيلية، عن أن الحرب كلفت إسرائيل حتى الآن 65 مليار شيكل ما يعادل (نحو 18 مليار دولار)، وسط ارتفاع عجز الميزانية الإسرائيلية.

وأفادت التقارير بأن تكلفة الحرب على غزة حتى اليوم بلغت 65 مليار شيكل ما يمثل ميزانية الأمن السنوية كلها، من دون أموال المساعدات الأمريكية، وفق شبكة روسيا اليوم.

وأشارت إلى أن أكثر من 230 طائرة شحن و20 سفينة محملة بذخيرة لسلاح الجو وقذائف مدفعية ومركبات مدرعة وعتاد عسكري للجنود وصلت من الولايات المتحدة إلى إسرائيل.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن مسئول أمني إسرائيلي أن جيش الاحتلال يقتصد في استخدام الذخيرة استعدادا لحرب واسعة ضد حزب الله.

وأضاف أن استخدام الجيش الإسرائيلي المفرط للذخيرة والطائرات والمدفعية، في الشهر الأول للحرب، نجم عن سوء تقدير للمقاومة.

وفي وقت سابق من اليوم، أوصت وزارة المالية الإسرائيلية بإغلاق عشر وزارات زائدة عن الحاجة لتغطية عجز الميزانية الذي وصل إلى 70 مليار شيكل (20 مليار دولار)، في ظل الحرب على غزة.