السنوار في رسالة لقيادة حماس: كتائب القسام دمرت جيش الاحتلال ولن تخضع لشروطه

قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، إن كتائب عز الدين القسام تخوض معركة شرسة وعنيفة وغير مسبوقة ضد قوات الاحتلال التي تكبدت خسائر باهظة في الأرواح والمعدات.

وأكد السنوار، في رسالته التي نشرت فحواها شبكة الجزيرة حسب مصادر مقربة من حماس، أن كتائب القسام هشّمت جيش الاحتلال، وإنها لن تخضع لشروطه، في أعقاب العروض التي تلقتها قيادة حماس عبر الوسيطين القطري والمصري، والتي ترتكز على هدن إنسانية مؤقتة، في وقت تؤكد فيه الحركة على الوقف الشامل لإطلاق النار.

وثمّن السنوار صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرا إلى أن واجب القيادة السياسية المسارعة إلى تضميد جراح الناس، وتعزيز صمودهم.