الاتحاد يتعادل مع مودرن سبورت في الدوري

تعادل نادي الاتحاد السكندري مع ضيفه مودرن سبورت سلبيًا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، لحساب منافسات الدوري العام.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على استاد الإسكندرية، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من الاتحاد السكندري في الشوط الثاني.

ونجح الاتحاد السكندري في تسجيل هدف مبكر بالدقيقة الخامسة عن طريق اللاعب بنيامين بواتينج، إلا أنه تقرر إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وشكّل الاتحاد السكندري ضغطًا في الدقائق الأخيرة من المباراة، من أجل تسجيل هدف الفوز، إلا أن دفاع مودرن سبورت تألق في الحفاظ على نتيجة التعادل.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى النقطة التاسعة، التي يحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري العام، فيما ارتفع رصيد مودرن سبورت إلى النقطة الرابعة التي يحتل بها المركز قبل الأخير.