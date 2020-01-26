الأهلي في مهمة الاقتراب من التأهل لربع النهائي أمام النجم الساحلي

فايلر يستهدف الرد على الهزيمة الوحيدة له منذ تولي الفريق .. وجاريدو يراهن على خبراته الافريقية

يخوض الأهلي في التاسعة من مساء اليوم ، مواجهة صعبة امام النجم الساحلي التونسي باستاد السلام ، في الجولة الخامسة وقبل الاخيرة للمجموعة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا .

مباراة اليوم هي ال 101 ، في دور المجموعات بالبطولة الافريقية للاهلي، حيث حقق الفريق الفوز في 46 مباراة وخسر 24 خسارة وتعادل في 30 لقاء، وسجل لاعبوه 137 هدفاً مقابل تلقي مرماه لـ96 هدفاً.

يدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط ، جمعها من الفوز علي الهلال السوداني وبلاتينيوم والتعادل مع الفريق الزيمبابوي في الجولة الاخيرة 1/1 ، فيما خسر امام النجم الساحلي 0/1 ، ويتصدر الفريق التونسي قمة المجموعة برصيد 9 نقاط ويأتي الهلال برصيد 6 نقاط ، والفوز يقربه كثيرا من التأهل قبل مواجهة الهلال السوداني خارج ملعبه في الأول من فبراير المقبل .

الأهلي يبحث عن الثأر وتعويض خسارته الوحيدة تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، الذي يقدم مع الفريق احلي عروض علي الصعيد المحلي ، بعدما قاد الأهلي للفوز في جميع مبارياته بالدوري ، ويعتمد فايلر ، خلال مباراة اليوم ، علي سلاح الجماهير التي ستتواجد في المدرجات لمساندة الأهلي ، بجانب السرعة ورغبة لاعبيه في تعويض الخسارة غير المستحقة امام الفريق التونسي في الجولة الاولي ، بعدما طرد ايمن اشرف ، في مباراة شهدت جدلا تحكيميا كبيرا بسبب العديد من القرارات العكسية على الأهلي .

من المنتظر ان يدخل فايلر المباراة ، بشكل هجومي ، مع التأمين الدفاعي للاعبيه خشية الهجمات المرتدة السريعة من جانب لاعبي النجم ، علي ان يتولي رامي ربيعة مراقبة الجزائري كريم العريبي مهاجم النجم ويعاونه ايمن اشرف ، وفي المثلث الهجومي سيكون حسين الشحات ومحمد مجدي افشة ومحمود كهربا المتوقع مشاركته اساسيا علي حساب احمد الشيخ ، لاستغلال سرعته ، وسيكون المهاجم الوحيد جونيور اجايي.

وسيعود علي معلول للمشاركة بعدما غاب عن مباراة المقاولون بالدوري للراحة ، وسيكون التشكيل المتوقع هو ، محمد الشناوي في المرمي وامامه الرباعي الدفاعي ، احمد فتحي ورامي ربيعة وايمن اشرف وعلي معلول وفي الوسط ، اليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي افشة وحسين الشحات ومحمود كهربا ، وفي الهجوم جونيور اجايي.

على الجانب الاخر، يراهن الاسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للنجم، على خبراته الافريقية خاصة انه نجح في تحقيق الكونفدرالية الافريقية مع الأهلي والرجاء المغربي.

وردا على الغيابات المؤثرة التي يعاني منها الفريق قال جاريدو في تصريحات لوسائل الاعلام " اثق في قدرة لاعبي النجم على تخطي كل الظروف الصعبة امام الأهلي، بالطبع تنتظرنا مهمة صعبة، لكن فريقي استعد جيدا لها ويقدر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه.".

وأضاف: "فرصتنا كبيرة في التأهل لربع النهائي، وهذا يمثل الدافع الأكبر لنا بغض النظر عن أي معوقات، نسعى لأن نصبح ضمن الفرق الأفضل في القارة".

يقود المباراة الحكم الجنوب افريقي،فيكتور جوميز، الذي ادار للاهلي واحدة من المواجهات التاريخية امام النجم والتي انتهت بسداسية مقابل هدفين،علاوة على انه واحد من أفضل حكام القارة، خاصة وأنه أدار نهائي كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بين الجزائر والسنغال .

تاريخ مواجهات الفريقين

التقى الأهلي والنجم في 14 مباراة سابقة بجميع البطولات ، انتصر الأهلي في 3 مباريات فيما فاز الفريق التونسي في 4 مباريات، بينما حسم التعادل 7 مواجهات .

فخسر الأهلي في دوري أبطال إفريقيا يوم 29 نوفمبر 2019 بهدف دون رد، على الملعب الأوليمبي برادس، في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بنسخته الحالية .

وواجه الأهلي النجم الساحلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2005 وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي في سوسة، قبل أن يتوج الأهلي باللقب بعد الفوز في القاهرة بنتيجة 3 / 0.

وفي عام 2007 تجدد النهائي بين الطرفين ، حيث انتهت مواجهة الذهاب سلبيًا في سوسة، وحقق الفريق التونسي الفوز على الأهلي، بالقاهرة بثلاثية مقابل هدف وحيد، وتوج باللقب.

وفى عام 2017، حقق النجم الساحلي الفوز على الأهلي في سوسة 2/1 في نصف نهائي دوري الأبطال، ثم عاد الأهلي وحقق فوزًا وانتصارًا كاسحًا على النجم الساحلي 6/2، على ملعب برج العرب.

في الكونفدرالية ، التقى الأهلي والنجم الساحلي ، 4مرات عامي 2014 و2015، وجاءت البداية حينما أوقعت القرعة الثنائي في مجموعة واحدة عام 2014، وانتهت المباراتين بالتعادل حيث انتهت في سوسة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وانتهت في ملعب السويس بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي عام 2015 وقع الثنائي في مجموعة واحدة، وانتهت المواجهة الأولى في القاهرة بفوز الأهلي بهدف دون رد، حقق النجم الفوز بنفس النتيجة في مباراة الإياب بسوسة.

في كأس السوبر الإفريقي

جمعت مباراة السوبر الإفريقي الأهلي والنجم الساحلي عام 2007، والتي أقيمت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وانتهت بالتعادل السلبي، قبل أن يحسمها الأهلي لصالحة بنتيجة 5/4 بركلات الترجيح ويتوج باللقب.

وفي البطولات العربية ، التقى الأهلي والنجم الساحلي مرتين في بطولة دوري أبطال العرب موسم 2003/2004، وحسم التعادل السلبي المواجهتين.