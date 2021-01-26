أوكرانيا تسجل 2779 إصابة جديدة بفيروس كورونا و133 وفاة

أعلن وزير الصحة الأوكرانى ماكسيم ستيبانوف، تسجيل 2779 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و197 ألفا و107 حالات.

وقال ستيبانوف، حسبما ذكرت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الثلاثاء، إن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 تشمل 95 طفلا و175 من العاملين في القطاع الصحي في أوكرانيا.

وأضاف وزير الصحة الأوكراني، أنه تم تسجيل 133 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 22 ألفا و57 وفاة، مشيرا إلى أن 12 ألفا و538 حالة تماثلت للشفاء خلال الفترة نفسها، ليصل إجمالي المتعافين إلى 965 ألفا و835 شخصا، ولفت إلى أن 891 شخصا انتقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وشهدت العاصمة كييف أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها زابوروجيه ثم أوديسا.