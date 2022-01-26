بلومبرج: أمريكا تبعث ردها على مطالب روسيا

ذكر مصدران مطلعان أن الولايات المتحدة أرسلت ردها على المطالب الروسية. وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن السفير جون سوليفان شوهد وهو يدخل وزارة الخارجية الروسية.



وتأتي الأنباء بعدما دعا مسؤولو السفارة الأمريكية في كييف المواطنين الأمريكين في أوكرانيا إلى "التفكير في الرحيل الآن" في ظل تزايد حدة التوتر مع روسيا، في إعادة تأكيد لرسالة الحكومة الأمريكية خلال الأسابيع القليلة الماضية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.



وفي موسكو، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الكرملين سيرد على أي أعمال "عدائية".



وأشارت روسيا في وقت سابق إلى إمكانية إرسال "أسلحة معينة" إلى الانفصاليين الذين تدعمهم في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، مما يشير إلى تصعيد محتمل في التوترات مع الغرب.



وعقد مستشارون سياسيون بارزون من روسيا وأوكرانيا ونظراؤهم من برلين وباريس محادثات في باريس، اليوم الأربعاء، في مسعى لخفض حدة التوترات بطريقة سلمية.