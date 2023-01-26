كلاتنبرج : «اتحاد الكرة قال لي لن نستطيع أن نفعل شيئا مع إساءات رئيس الزمالك»

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تحدث الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام السابق عن كواليس رحيله عن منصبه من اتحاد الكرة المصري.

وقال كلاتنبرج في تصريحات تليفزيونية: «أرسلت لوليد العطار خطة العمل، وسياسة مواقع التواصل الاجتماعي، ولوائح التحكيم يوم 18 يناير ولكنه لم يرد على رسائلي، تعييناتي للحكام تم تغييرها، وعليكم أن تسألوا عن السبب».

وأضاف: «سألت اتحاد الكرة عن إساءات رئيس الزمالك لي في اجتماعي مع اتحاد الكرة، قالوا لي "لن نستطيع أن نفعل شيئا"».

وتابع: «أنتم في مصر تمتلكون عددا من الحكام الجيدين، وعددا من الحكام الخائفين».

وبسؤال كلاتنبرج هل سيدفع الشرط الجزائي؟ قال: «هل أطلعوك على العقد؟ أم أنهم يتحدثون فقط؟ اسألهم عن بنود تعاقدي».