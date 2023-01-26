كلاتنبرج : «اتحاد الكرة قال لي لن نستطيع أن نفعل شيئا مع إساءات رئيس الزمالك»

تحدث الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام السابق عن كواليس رحيله عن منصبه من اتحاد الكرة المصري.
وقال كلاتنبرج في تصريحات تليفزيونية: «أرسلت لوليد العطار خطة العمل، وسياسة مواقع التواصل الاجتماعي، ولوائح التحكيم يوم 18 يناير ولكنه لم يرد على رسائلي، تعييناتي للحكام تم تغييرها، وعليكم أن تسألوا عن السبب».
وأضاف: «سألت اتحاد الكرة عن إساءات رئيس الزمالك لي في اجتماعي مع اتحاد الكرة، قالوا لي "لن نستطيع أن نفعل شيئا"».
وتابع: «أنتم في مصر تمتلكون عددا من الحكام الجيدين، وعددا من الحكام الخائفين».
وبسؤال كلاتنبرج هل سيدفع الشرط الجزائي؟ قال: «هل أطلعوك على العقد؟ أم أنهم يتحدثون فقط؟ اسألهم عن بنود تعاقدي».