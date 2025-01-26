نقابة الصحفيين السودانيين تحمل الدعم السريع مسئولية أي تهديد نتيجة التحريض ضدها

أدانت نقابة الصحفيين السودانيين، البيان الصادر عن قوات الدعم السريع والذي تضمن اتهامات جائرة بحق صحفيين ومراسلي وكالات إعلامية وقنوات ووصفهم للمراسلين بـ“المأجورين” وحملت القوات مسؤولية أي تهديد يلحق بهم جراء عمليات التحريض الممارس ضدهم.

وأكدت النقابة في بيان صحفي اليوم أن هذا البيان يمثل تحريضاً صريحاً على الصحفيين والصحفيات، ويعزز مناخاً عدائياً يهدد حياتهم وسلامتهم، ويمهد الطريق لأعمال انتقامية خطيرة قد تُرتكب بحقهم، محملة الدعم السريع كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أية تهديدات أو انتهاكات تطال الصحفيين نتيجة لهذا التحريض الخطيرـ حسب صحيفة المشهد السوداني.

واتهمت قوات الدعم السريع في بيان مساء امس نقل وسائل إعلام محليه ودوليه انباء تتحدث عن انتصارات وانجازات للجيش السوداني واعتبر ان المرسلين الاجانب في السودان وهم ماجورين وذوي ولاء سياسي.

يذكر أن النزاع المسلح بين الجيش السوداني بقياده الفريق عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو تسببت في مقتل 15 صحفيًا وصحفية منذ 19 شهرًا، وذلك ضمن أكثر من 500 انتهاك ضد الصحفيين والصحفيات بعد نشوب الحرب- حسب صحيفه سودان تريبون.