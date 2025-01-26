الأورومتوسطي: إسرائيل تستهدف المدنيين في جنوب ولبنان وتماطل في الانسحاب

قال محمد المغبط، مدير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّ هناك انتهاكات مستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، مع استهداف المنازل والأحياء السكنية والمدنيين اللبنانيين.

وأضاف في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الأحد، أن إسرائيل لم تلتزم بتعهداتها بالانسحاب من بلدات الجنوب اللبناني، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال يبرر عدم الانسحاب بعدم انتشار الجيش اللبناني في تلك البلدات.

وأوضح أن الجيش اللبناني أعلن بوضوح أن هناك مماطلة إسرائيلية في تنفيذ الانسحاب ومنع القوات اللبنانية من دخول القرى المحتلة، معتبرًا أن استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ لبنانية يشكل خرقًا للقانون الدولي الإنساني وقواعد الحرب.

ودعا المغبط الدول الضامنة لاتفاق التهدئة في لبنان إلى ممارسة ضغوط أكبر على إسرائيل للإسراع بتنفيذ انسحابها الكامل من الأراضي اللبنانية، مشددًا على أهمية توثيق الانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، سقوط 22 شهيدًا وأكثر من 100 جريح جراء الاعتداءات التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد مواطنين حاولوا العودة إلى بلداتهم جنوب البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، إن الاعتداءات الإسرائيلية التي وقعت خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة أدت حتى الساعة إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 22 منهم 6 سيدات، وفق شبكة سكاي نيوز.

وأضافت أن عدد الجرحى وصل إلى 124 منهم 12 سيدة ومسعف من كشافة الرسالة.

من جانبه، ذكر جيش الاحتلال، في بيان: "في وقت سابق من اليوم، أطلقت قواتنا العاملة في جنوبي لبنان النار لإزالة تهديد في عدة مواقع اقترب فيها مشبوهون من عناصرنا".