حزب مستقبل وطن بالقليوبية ينظم قافلة طبية بقرية كفر الرجالات في طوخ

نظم حزب مستقبل وطن قافلة طبية متخصصة في أمراض المخ والأعصاب، الأنف والأذن، الرمد، العظام، الباطنة، الجراحة العامة، وعيادة النساء والتوليد، إضافة إلى معمل تحاليل طبية، في قرية كفر الرجالات بمركز طوخ.

جاء ذلك تحت رعاية أمانة الصحة والسكان برئاسة النائب الدكتور إبراهيم عويس، أستاذ المخ والأعصاب، والنائب عزيز سابق، أمين مركز طوخ، والنائب الدكتور نصيف العفيفي، استشاري الجراحة، ومحمد فرج، أمين العمل الجماهيري بمركز طوخ.

شارك في القافلة كل من النائب الدكتور إبراهيم عويس، أستاذ المخ والأعصاب، والنائب الدكتور نصيف العفيفي، استشاري الجراحة، والدكتور عبد الرحمن صبحي (تخصص الأنف والأذن)، والدكتور إسماعيل عبد الحميد (تخصص الرمد)، والدكتور جمال عبد الغني (تخصص العظام)، بالإضافة إلى فريق عيادة النساء والتوليد.

وقد أسفرت جهود القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 624 حالة من أهالي القرية.