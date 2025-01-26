نتنياهو يشكر ترامب على إلغاء الحظر المفروض على قنابل الـ2000 رطل الأمريكية

توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إلغاء الحظر المفروض على قنابل الـ2000 رطل الأمريكية.

وقال في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأحد: «شكرًا الرئيس ترامب على وفائك بوعدك بتزويد إسرائيل بالأدوات اللازمة للدفاع عن نفسها، ومواجهة أعدائنا المشتركين، وضمان مستقبل يسوده السلام والازدهار».

وصرَّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، بأنه أصدر تعليمات للجيش برفع الحظر الذي فرضه الرئيس السابق جو بايدن، على توريد قنابل تزن 2000 رطل إلى إسرائيل.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية (إير فورس وان): «رفعنا الحظر عنها. رفعنا الحظر عنها اليوم، وسيحصلون عليها. لقد دفعوا ثمنها، وكانوا ينتظرونها منذ وقت طويل. كانت (تلك القنابل) في المخازن».

ويمكن لقنبلة تزن ألفي رطل أن تخترق طبقات سميكة من الخرسانة والمعادن مما يخلّف دمارًا هائلًا.