المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: ممر نتساريم سيبقى مغلقا حتى إطلاق سراح الرهينة أربيل يهود

أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، صباح اليوم الأحد، بيانا على موقع التواصل الاجتماعي، إكس، لسكان قطاع غزة، أشار فيه إلى أن معبر نتساريم، لن يكون متاحا إلا بعد إطلاق سراح الرهينة الإسرائيلية أربيل يهود.

وكتب أردعي في منشور على موقع إكس "في ضوء انتهاك الاتفاق ولمنع الخلاف وسوء الفهم، لن يتم فتح ممر نتساريم للمرور، حتى يتم تسوية إطلاق سراح أربيل يهود بين الوسطاء وإسرائيل"، حسب صحيفة جيروزاليم بوست اليوم الأحد.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن أمس السبت، إنه "لن يُسمح للفلسطينيين بالعودة إلى شمالي قطاع غزة قبل إطلاق سراح الرهينة المدنية، أربيل يهود المحتجزة في القطاع".

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن مكتب نتنياهو القول إنه "كان من المفترض أن يتم الإفراج عن الرهينة أمس".

وبمقتضى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، كان يجب الإفراج عن المحتجزة المدنية قبل المجندات الأربع اللاتي أفرجت عنهن حركة حماس بالفعل أمس.