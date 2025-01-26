بابا الفاتيكان: أهوال الهولوكوست لا ينبغي أن تنسى أو يتم نكرانها

قال البابا فرنسيس، عشية الذكرى الثمانين لتحرير معسكر الاعتقال النازي أوشفيتز، إن أهوال الهولوكوست لا ينبغي أن تنسى أبدا .

وأضاف البابا اليوم الأحد أمام المصلين الذين تجمعوا في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان: "لا يمكن نسيان أو إنكار رعب إبادة ملايين اليهود وأتباع الديانات الأخرى في تلك السنوات".

وفي 27 يناير 1945، حرر الجنود السوفييت معسكر الاعتقال والإبادة الألماني في بولندا المحتلة من جانب النازيين.

وتصادف الذكرى الثمانين لهذا التاريخ يوم غد الاثنين، ومن المتوقع أن تحضر وفود من أكثر من 40 دولة الحفل الرئيسي في النصب التذكاري في موقع المعسكر السابق.

وكان النازيون قد قاموا بترحيل حوالي 3ر1 مليون شخص إلى المعسكر. وقد تم قتل حوالي 1ر1 مليون شخص، بما في ذلك حوالي مليون يهودي أوروبي.