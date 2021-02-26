وزير الثقافة الأسبق: رفضت ضغوط الإخوان لتعيين تابعين لهم في مناصب معينة

قال الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، إن الإخوان طلبوا منه نشر المقترحات والوثائق الخاصة بالدستور، ذاكرًا أنه أبدى رغبته في الاطلاع على ما يريدون نشره، فأرسلوا له شخصًا بمجموعة كبيرة جدًا من الأوراق.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «رأي عام» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الخميس، أنه تواصل مع المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية لتأسيسية لوضع مشروع الدستور وقتها، لكي يوضح له صعوبة نشر هذا الكم من الأوراق، موضحًا أن الغرياني كان مصرًا على النشر مع تحمل المسؤولية المالية.

وذكر أنه رفض نشره لأن الأوراق كانت أفكارها منفصلة عن بعضها إضافة إلى أن هذا الكم من الأوراق كان سيحتاج إلى مجلدات لنشره، مضيفًا أنه اقترح وقتها إنشاء موقع إلكتروني يتم وضع هذه الأوراق عليه.

وأوضح أنه كان يتم الضغط عليه لتعيين وترقية بعض التابعين للإخوان في مناصب معينة، إلا أنه كان يرفض، مفيدًا بأن فترة حكم الإخوان كانت كاشفة لتوجهاتهم وانتمائهم للجماعة وليس للدولة.