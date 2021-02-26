اجتماع لوزراء الدفاع لدول الساحل في تشاد

أفاد مصدر رسمي موريتاني بأن وزير الدفاع حننا ولد سيدي توجه اليوم الجمعة إلى نجامينا عاصمة تشاد للمشاركة في اجتماع لوزراء الدفاع لدول الساحل الخمس سينعقد غدا السبت.



وأوضح المصدر أن الاجتماع سيناقش الخلاصات التي عكف على إعدادها خبراء من قادة أركان وجيوش دول مجموعة الساحل ومن المقرر أن يختتموا اجتماعاتهم غدا السبت، قبيل اجتماع الوزراء.



وينعقد هذا الاجتماع عقب انتقال الرئاسة الدورية للمجموعة من موريتانيا إلى التشاد خلال القمة التي استضافتها نجامينا منتصف فبراير الجاري.



وأنشئت مجموعة دول الساحل الخمس في فبراير 2014، وانعقد اجتماعها التأسيسي في نواكشوط، وتضم موريتانيا، ومالي، والنيجر، واتشاد، وبوركينا فاسو.



وشارك رؤساؤها الخمسة في قمة عقدت في تشاد الاسبوع الماضي أكدت ضرورة مواصلة نشر القوة الفرنسية "برخان" لمحاربة الجامعات المسلحة في منطقة الساحل.