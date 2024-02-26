تحرير 155 محضرا تموينيا في حملات على الأسواق والمخابز بالدقهلية

قال محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار إن الحملات التموينية التي تنفذ على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين وبمشاركة جهاز حماية المستهلك أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن وبمشاركة مديرية الطب البيطري ومباحث التموين.

وأسفرت الحملات عن تحرير 155 محضرا بالمخالفات بنطاق 8 مراكز ومدن شملت مراكز ومدن المنصورة وبلقاس ونبروه ودكرنس وجمصة وميت غمر وتمي الأمديد والمطرية.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تنفذ على المخابز والأسواق والمحلات التجارية المتنوعة ومحلات الجزارة، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية بالمراكز.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تنفذ المراكز شملت المرور على 250 مخبزا للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون إذن رسمى.