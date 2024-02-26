روبليف يتقدم في بطولة دبي للتنس

تأهل الروسي أندريه روبليف إلى الدور الثاني من بطولة دبي المفتوحة للتنس اليوم الاثنين بفوزه في الدور الأول على الصيني تشي تشين تشانغ بمجموعتين مقابل مجموعة.

واحتاج روبليف إلى ساعة واحدة و50 دقيقة لحسم الفوز على منافسه الصيني بنتيجة 6 /7 و6 /2 و6 /4.

ويبحث روبليف المصنف الثاني عن لقبه الثاني في بطولة دبي بعد أن فاز باللقب في 2022.

كذلك تأهل البولندي هوبرت هوركاتش المصنف الثالث للدور الثاني بفوزه على الألماني يان لينارد شترف 7 /6 و6 /7 و7 /6.

وودع الأردني عبد الله شلباية بطولة دبي من الدور الأول بانسحابه أمام منافسه الهولندي تالون جريكسبور بعد تأخره 5 /7 وصفر/ 2.

وسجل نجم التنس الاسكتلندي المخضرم أندي موراي فوزه الثاني في 2024 وتغلب على الكندي دينيس شابوفالوف بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 4 /6 و7 /6 و6 /3 اليوم الاثنين في الدور الأول.

وأثيرت تكهنات حول اتجاه موراي الفائز بثلاثة ألقاب في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للاعتزال بعد خروجه عدة مرات متتالية من الدور الأول للبطولات التي شارك بها مؤخرا، وبدا أنه في طريقه لمواصلة الانتكاسة اليوم، بعد أن فاز شابوفالوف بالمجموعة الأولى في المباراة.

لكن موراي استعاد إتزانه واحتاج إلى ساعتين و33 دقيقة لتخطي عقبة منافسه الكندي، ليحقق فوزه الثاني على شابوفالوف بعد أن فاز عليه أيضا في 2022.

وسجل موراي انتصاره رقم 500 على الملاعب الصلبة خلال مسيرته.

وفي مباريات أخرى بالدور الأول من بطولة دبي البالغ مجموع جوائزها مليونين و855 ألف دولار، فاز الأمريكي سيباستيان كوردا على الروسي بافل كوتوف 6 /صفر و6 /2 كما فاز الهولندي بوتيك فان دي زاندشلوب على الفرنسي أدريان مانارينو المصنف السادس بنتيجة 7 /6 و7 /5 وتغلب الكازاخي ألكسندر بوبليك على التشيكي توماس ماتشاك 2 /6 و6 /3 و7 /6.