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أعلنت إدارة سوق أبوظبي تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم "إيه دي إن إتش" للتموين بي إل سي، بقيمة إجمالية بلغت 26.4 مليون درهم إماراتي.

وبحسب إفصاح سوق أبوظبي، بلغ إجمالي عدد الأسهم في الصفقة 28.8 مليون سهم، ليصل سعر السهم في الصفقة إلى 0.92 درهم.

وكانت الشركة قد أعلنت في شهر يناير الماضي استحواذها على 100% من رأس مال شركة "فود نيشن للتموين الغذائي – فود نيشن لخدمات التموين".

وارتفعت أرباح شركة "إيه دي إن إتش" للتموين بي إل سي إلى 44.1 مليون درهم (1.96 فلس/ للسهم) بنهاية الربع الأول المنتهي في ديسمبر 2024، مقارنة بأرباح قدرها 36.8 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الربع من عام 2023.