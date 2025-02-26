ارتفاع حالات الحصبة في غرب تكساس مع تأكيد 124 إصابة

ارتفع عدد حالات التفشي بالحصبة في المناطق الريفية من غرب تكساس إلى 124 حالة عبر تسع مقاطعات، وفقا لوزارة الصحة في الولاية اليوم الثلاثاء، مع وجود 18 شخصا في المستشفى.



وانتشر التفشي بشكل رئيسي في بلدة المينونايت في منطقة حيث تفصلها البلدات الصغيرة مسافات واسعة من الأراضي المفتوحة المليئة بحفارات النفط، ولكنها مترابطة بسبب تنقل الأشخاص بين البلدات للعمل، والكنيسة، وشراء البقالة، والقيام بالأعمال اليومية الأخرى.



قال عمدة براونفيلد، إريك هورتون، وهو جمهوري، إنه يؤمن بسلامة لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية لأنه تم استخدامه لسنوات عديدة ونجح في وقف انتشار الحصبة في الولايات المتحدة.



وتقع براونفيلد في مقاطعة تيري، التي تحتوي على 21 حالة.