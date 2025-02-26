الشرطة الألمانية في حالة تأهب بعد دعوة إرهابيين شن هجمات خلال كرنفال في كولونيا

استخدم إرهابيون الشبكات الاجتماعية للدعوة إلى تنفيذ هجمات، بما في ذلك خلال كرنفال كولونيا، وفقا لما ذكره مارتن لوتز ، رئيس عمليات الشرطة في كولونيا، لوكالة الأنباء الألمانية(د ب أ).

وقال لوتز إن هذه التصريحات تهدف أيضا إلى إثارة القلق لدى السكان، وأن مفهوم العمليات الشرطية سيعدل مرة أخرى مع استعداد المنطقة لأيام الاحتفالات.

وأظهر موقع إلكتروني لتنظيم داعش ملصقا يحتوي على أربعة أهداف، اثنان منها في كولونيا، وواحد في نورمبرج وواحد في مدينة روتردام الهولندية.

وقالت متحدثة باسم شرطة نورمبرج: "ليس لدينا أي معلومات عن خطط هجوم محددة أو تهديد معين. هذا لا يغير من خططنا السابقة".

وذكرت مصادر أمنية أن الدعوات إلى العنف معروفة ويتم التعامل معها بجدية، لكن لم يحدث أي تغيير في تقييم مستوى التهديد الحالي الذي كان يعتبر مرتفعا بالفعل.



وأضاف لوتز:"سنقوم مرة أخرى بتوعية خدمات الطوارئ بناء على هذا المنشور وابقائهم على اطلاع"، مشيرا إلى أن الشرطة مستعدة لمثل هذه التطورات بالنظر إلى الوضع الأمني المتوتر.



وقالت شرطة كولونيا الأسبوع الماضي إنها تستعد للكرنفال بخطة أمنية صارمة بعد الهجوم في ميونخ وأعمال العنف الأخرى في ألمانيا وذلك في إشارة إلى هجوم دهس دموي في ميونخ في وقت سابق من هذا الشهر.



وتخطط شرطة كولونيا لنشر حوالي 1500 من رجال الشرطة الإضافيين زيادة عن المعتاد خلال فترة الكرنفال. وتبدأ الاحتفالات يوم الخميس.