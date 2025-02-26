تحقيقات الفساد في إسرائيل تطال رئيس مجلس الأمن القومي

تحقق السلطات الإسرائيلية مع رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، بتهم فساد بينها تلقيه رشوة بقيمة 2800 دولار، وفق إعلام رسمي.

ويعد هنغبي أحدث من شملتهم اتهامات بالفساد في إسرائيل، إذ يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، نفسه اتهامات مماثلة في عدة ملفات يمثل على إثرها 3 أيام أسبوعيا أمام المحكمة للرد عليها، وفق ما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

وبحسب شبكة «قدس» برس، قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن «هنغبي يواجه تحقيقات رسمية بشأن شبهات فساد تتعلق بتلقيه رشوة، ومن المتوقع أن يُحال ملف التحقيق إلى نيابة الضرائب والاقتصاد خلال الأسابيع المقبلة».

وأضافت: «تركز التحقيقات على مزاعم تلقي هنغبي مبلغ 10 آلاف شيكل (2800 دولار) من مقاول أجنبي، مقابل تقديم خطاب توصية لصالحه عندما كان وزيرا للتعاون الإقليمي، بهدف تسهيل مشروع بناء مطار في منطقة القدس».

ونقلت هيئة البث الرسمية عن الشرطة قولها إن «التحقيق بدأ بعد التماس قدمته منظمة الحركة من أجل جودة الحكم (غير حزبية مستقلة)، إلى المحكمة العليا، ومطالبتها بفتح تحقيق في القضية».

وقالت: «خلال التحقيق، تم استجواب العديد من الأطراف، بما في ذلك المقاول الأجنبي المشتبه في تقديم الرشوة، وشخصيات أخرى لها صلة بالقضية، ورغم أن استجواب هنغبي تأخر بسبب وضعه الصحي (دون توضيحه)، فإن التحقيق أُجري في منزله بشكل استثنائي».

وعُين هنغبي رئيسًا لما يسمى جلس الأمن القومي منذ نحو عامين، ليكون أول شخص يتولى المنصب دون خلفية عسكرية أو أمنية، بحسب هيئة البث العبرية.