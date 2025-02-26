الأمم المتحدة: إيران زادت بشكل كبير إنتاج اليورانيوم المخصب الذي يقترب من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة

قالت الأمم المتحدة، إن إيران زادت بشكل كبير إنتاج اليورانيوم المخصب الذي يقترب من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة.

وأظهر تقرير أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن إيران زادت من إنتاج اليورانيوم الذي يقترب من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة، مع تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن بعد انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكر التقرير الصادر، عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتخذ من فيينا مقرا لها، أنه اعتبارا من 8 فبراير الجاري، تمتلك إيران 274.8 كيلوجراما (8ر605 أرطال) من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%.

وهذه زيادة قدرها 92.5 كيلوجراما (203.9 أرطال) منذ التقرير الأخير للوكالة في نوفمبر الماضي.