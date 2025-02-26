كوريا الجنوبية تشدد إجراءات الحجر الصحي للقادمين من 7 دول إفريقية لمنع انتشار فيروس إيبولا

تسعى كوريا الجنوبية لتشديد إجراءات الحجر الصحي على الأشخاص القادمين من 7 دول إفريقية، في إطار الجهود المبذولة لمنع انتشار فيروس إيبولا في البلاد، وفقا لما قالته السلطات الصحية اليوم الأربعاء.

وسيتعين على المسافرين القادمين من: أوغندا وجنوب السودان ورواندا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتنزانيا وإثيوبيا الخضوع لإجراءات الحجر الصحي، بحسب الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ووفقا لقواعد الحجر الصحي في البلاد، سيتعين على المسافرين القادمين من الدول السبع الإبلاغ عن أي أعراض جسدية غير طبيعية، مثل الحمى والطفح الجلدي، إلى مسئولي الحجر الصحي عند دخولهم إلى كوريا الجنوبية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أفادت أوغندا مؤخرا عن أول حالة وفاة منذ عامين بسبب فيروس إيبولا.

ويسبب فيروس إيبولا التهابا شديدا وحمى نزفية لدى البشر، ولكن لا يوجد لقاح مستخدم على نطاق واسع ضد الفيروس.

وقالت جي يونج-مي، رئيسة الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: «لا ينتشر فيروس الإيبولا بسرعة في الدول الأخرى حيث ينتقل عن طريق الاتصال المباشر مع سوائل أو أنسجة الجسم لشخص مصاب، لكننا نعمل على تقليل احتمالية انتشار المرض هنا».