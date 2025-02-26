الأمطار والفيضانات تودي بحياة ما لا يقل عن 36 شخصا في أفغانستان

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في أفغانستان، اليوم الأربعاء، أن ما لا يقل عن 36 شخصا، بينهم أطفال لقوا حتفهم في أنحاء أفغانستان؛ بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات خلال اليومين الماضيين.

وقال المتحدث باسم الهيئة جانان سايق لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن 40 شخصا آخرين أصيبوا بسبب الطقس السيئ.

وأضاف أن ما لا يقل عن 300 منزل، لحق بمعظمهم تدمير كامل، بالإضافة إلى الأراضي الزراعية.

وتعمل السلطات، على إعادة فتح الطرق الرئيسية التي أُغلقت بسبب تساقط الثلوج الكثيف والفيضانات.

وقال مسئولون محليون لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن ما لا يقل عن 21 شخصا، بينهم أطفال، لقوا حتفهم في منطقة بوشت أي كوه بإقليم فراه بجنوب غرب البلاد.

ويشار إلى أن الفيضانات فاقمت من الأزمة الإنسانية الصعبة بالفعل في أفغانستان.