ارتفاع مبيعات سيارات تويوتا خلال يناير الماضي

ارتفعت مبيعات شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا موتور خلال الشهر الأول من العام الحالي، لتحافظ أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم على زخمها بعد عامٍ استثنائي، على الرغم من الرسوم الجمركية الأمريكية الباهظة والمنافسة الشديدة من الشركات الصينية.

وعلى الرغم من انخفاض إنتاج تويوتا موتور بشكل طفيف في شهر يناير إلا أن المبيعات، بما في ذلك مبيعات الشركات التابعة لها، دايهاتسو موتور وهينو موتورز، ارتفعت بنسبة 8ر4% سنويا لتصل إلى حوالي 2ر887 ألف سيارة، وهو رقم قياسي لأي شهر يناير بالنسبة للشركة اليابانية، وفقًا لما أعلنته الشركة يوم الخميس.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه النتائج تبرز مرونة تويوتا في صناعة السيارات التي تعاني من ضغوط الرسوم الجمركية، والمنافسة المتزايدة، وعدم اليقين بشأن التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية.

وفي حين تحذر الشركات المنافسة من زيادة النفقات بمليارات الدولارات وتسعى إلى زيادة الأسعار أو نقل الإنتاج إلى مواقع أخرى، حافظت تويوتا على مكانتها بفضل حجمها ومرونتها في سلسلة التوريد.

واحتفظت تويوتا بلقبها كأكبر شركة لصناعة السيارات في العالم خلال العام الماضي بمبيعات بلغت 3ر11 مليون وحدة، بعد توسيع الفارق بينها وبين منافستها المباشرة مجموعة فولكس فاجن الألمانية.

وارتفعت مبيعات علامتي تويوتا ولكزس خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر8% في الولايات المتحدة و6ر6% في الصين. في المقابل، انخفضت المبيعات المحلية بنسبة 7ر2%.

وخلال العام الماضي فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفة جمركية بنسبة 15% على منتجات اليابان، بما في ذلك جميع السيارات وقطع غيار السيارات المصدرة إلى الولايات المتحدة. ورغم أن اليابان تفادت ضربة قوية بالتفاوض مع ترامب لخفض الرسوم الجمركية، إلا أن هذه الزيادة كانت كبيرة مقارنةً بالنسب السابقة البالغة 5ر2%. وسعى معظم مصنعي السيارات اليابانيين إلى تخفيف الأثر من خلال زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة، لكنهم مع ذلك تكبدوا خسائر بمليارات الين نتيجة لذلك.

في الوقت نفسه أعلنت تويوتا موتور تراجع إنتاجها العالمي خلال يناير بنسبة 2ر4% ليصل إلى 848 ألف سيارة.

وبالنسبة للشركات اليابانية الأخرى انخفضت مبيعات شركة هوندا موتور خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر6% إلى حوالي 3ر264 ألف سيارة، مع تراجع مبيعاتها في الصين بنسبة 5ر16% وفقا لما أعلنته الشركة اليوم.

في المقابل سجلت مبيعات شركة نيسان موتور زيادة سنوية بنسبة 6ر0% إلى 6ر252 ألف سيارة خلال الشهر الماضي، بفضل نمو مبيعاتها في الصين بنسبة 2ر10%، مقابل تراجع مبيعاتها في اليابان بنسبة 1ر11%.