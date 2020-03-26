فيروس كورونا يصل إلى البنتاجون

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الخميس، إصابة أحد جنود مشاة البحرية الأمريكية في مقر الوزارة بفيروس كورونا في 24 مارس الجاري.

وقال مسؤول في البنتاجون، إن آخر مرة تواجد فيها الضابط المصاب في الوزارة كانت في 13 مارس، لافتا إلى أنه يخضع لعزل ذاتي منذ 15 مارس، وفقا لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية.

وأوضح المسؤول أن الضابط يعمل في مكتب التخطيط والسياسات والعمليات في مقر مشاة البحرية، وهو أول عسكري في البنتاجون أظهر فحصه للفيروس نتيجة إيجابية.

وقالت قوات المارينز في بيان، إن الضابط تأكدت إصابته في 24 مارس، مشيرة إلى أنه عزل نفسه في منزله عندما بدأت تظهر على زوجته أعراض المرض.

وأكد مسؤول آخر في البنتاجون، أن موظفا يعمل في مركز القيادة العسكرية الوطنية التابع لوزارة الدفاع الأمريكية، ينتظر أيضا نتائج الاختبارات.