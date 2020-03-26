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قرار منتظر بإلغاء بطولة ويمبلدون للتنس بسبب كورونا

د ب أ
نشر فى : الخميس 26 مارس 2020 - 10:27 ص | آخر تحديث : الخميس 26 مارس 2020 - 10:27 ص

أعلن منظمو بطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون) ثالث بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم الحالي أن قرارا بشأن إلغاء أو تأجيل نسخة هذا العام ينتظر أن يصدر الأسبوع المقبل وذلك بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح المنظمون أنهم على اتصال مع السلطات وأن فكرة إقامة فعاليات البطولة العريقة بدون جمهور ليست واردة.

وتبدأ الاستعدادات لهذه البطولة عادة في أبريل علما بأن الموعد المقرر سلفا لانطلاق فعاليات البطولة هو 29 يونيو المقبل.

وينتظر أن يواجه تأجيل البطولة ، التي لم تتوقف منذ الحرب العالمية الثانية ، العديد من الصعوبات والمخاطر.


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