ترامب يعلن حالة الطوارئ في نورث كارولينا بسبب كورونا

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(د ب أ)
وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعلان حالة الطوارئ في نورث كارولينا بسبب تفشي فيروس كورونا.