 ترامب يعلن حالة الطوارئ في نورث كارولينا بسبب كورونا - بوابة الشروق
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ترامب يعلن حالة الطوارئ في نورث كارولينا بسبب كورونا

دونالد ترامب
دونالد ترامب

نشر فى : الخميس 26 مارس 2020 - 4:36 ص | آخر تحديث : الخميس 26 مارس 2020 - 4:36 ص

 (د ب أ)

وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعلان حالة الطوارئ في نورث كارولينا بسبب تفشي فيروس كورونا.


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