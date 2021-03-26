الحوثيون: شن هجوم بـ18 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية ضد مواقع سعودية

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أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية هجومية واسعة، بـ 18 طائرة مسيرة و8 صواريخ بالستية، ضد مواقع متفرقة في السعودية.

وقال العميد يحيى سريع، الناطق العسكري باسم الحوثيين في بيان : "أن قوات جماعته استهدفت" مقرات شركة أرامكو بـ 12 طائرة مسيرة نوع صماد3 و8 صواريخ باليستية نوع ذوالفقار و بدر و سعير".

وأضاف :"كما تم استهداف مواقع عسكرية أخرى في نجران و عسير بـ 6 طائرات مسيرة نوع قاصف تو كيه".

واطلق سريع على هذه العملية، بـ"عملية يوم الصمود الوطني"، مؤكدا أنها"حققت أهدافها بنجاح".

وحذر سريع من وصفهم بـ"قوى العدوان الغادر" في إشارة إلى قوات التحالف الذي تقوده السعودية، "من عواقب استمراره في عدوانه وحصاره على شعب اليمن".

وأكد سريع جاهزيتهم لتنفيذ عمليات عسكرية أشد وأقسى خلال الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق اليوم، اعلن، تحالف دعم الشرعية اعتراض 8 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المدنيين وجامعتي نجران وجازان (جنوب غرب) المملكة.

وتأتي هذه الهجمات تزامنا مع دخول التدخل العسكري للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، عامه السابع، إذ أعلنت قوات التحالف بدء عملياتها العسكرية ضد الحوثيين في 26 مارس 2015، بعد أشهر من اقتحام الأخيرين العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية أخرى بقوة السلاح.