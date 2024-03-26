نقل أحمد رفعت لأحد المستشفيات في القاهرة

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قرر نادي مودرن فيوتشر نقل أحمد رفعت إلى أحد مستشفيات القاهرة لاستكمال علاجه بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري.

وستقوم سيارة إسعاف مجهزة بنقل أحمد رفعت من الإسكندرية إلى مستشفى آخر في القاهرة لاستكمال العلاج.

وستبدأ سيارة الإسعاف التحرك إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة وسيرافقه طبيب مختص خلال الرحلة إلى جانب أسرة اللاعب وهيثم عرابي الرئيس التنفيذي لمودرن فيوتشر.

وكان أحمد رفعت قد تعرض لسقوط مفاجئ خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز وتم نقله سريعا إلى إحدى المستشفيات القريبة حيث عانى من توقف القلب وبعض الأعضاء الحيوية الأخرى مثل الكلى ودخل في غيبوبة لكنه استعاد وعيه منذ فترة ويخضع لاستكمال علاجه تحت عناية طبية مركزة.