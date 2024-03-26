شركات السياحة تسرّع من خطواتها للانتهاء من إجراءات موسم الحج

سداد قيمة استئجار أراضى المخيمات بمنى وعرفات.. و2100 تأشيرة لباقات الحج دون قرعة

تسرع شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحى، من خطواتها للانتهاء من الإجراءات الخاصة بخدمات السكن والانتقالات والإعاشة فى الأراضى المقدسة بالمملكة العربية السعودية، قبل بدء موسم الحج بوقت كافٍ تنفيذًا لتعليمات السلطات السعودية الممثلة فى وزارة الحج والعمرة بالمملكة. وانتهت شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحى لهذا العام من سداد كامل قيمة استئجار الأراضى التى ستقام عليها مخيمات حجاج السياحة بالمشاعر المقدسة «منى وعرفات» خلال موسم الحج لعام 1445 هجريًا فضلًا عن دفع كامل قيمة خدمات الطوافة التى ستقدم إلى الحجاج خلال وجودهم بمنى وعرفات التى تبلغ نحو 4 أيام.

وأغلقت وزارة السياحة والآثار الاسبوع الماضى باب حجز باقات الحج دون قرعة أمام شركات السياحة، فيما أظهرت الإحصائيات أن عدد باقات الحج دون قرعة التى ستنظمها الشركات هذا العام بلغ نحو 2100 باقة فقط، وسيتم تنظيم هذه الباقات تحت إشراف وزارة السياحة والآثار ووفقًا للضوابط المعتمدة من الوزارة فى هذا الإطار.

وقال الدكتور أحمد الديرى، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية السابق، إن شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحى لهذا العام، تقوم حاليًا بعمليات تصعيد عدد من غير الفائزين بقرعة الحج بديلًا عن بعض المشرفين المرافقين للحجاج، شريطة أن يكون كل 50 حاجًا برفقتهم مشرف واحد على الآقل، مشيرًا إلى أن عملية تصعيد غير الفائزين بقرعة الحج بديلًا عن العدد الزائد من المشرفين تتم وفقًا لقوائم الانتظار المعدة لذلك. وأضاف أن شركات السياحة بعد أن انتهت من دفع قيمة إيجار الأراضى التى ستُقام عليها مخيمات حجاج السياحة بكل من منى وعرفات، ودفع قيمة خدمات الإعاشة والطوافة للحجاج خلال فترة وجودهم بالمشاعر المقدسة تقوم حاليًا بتحويل قيمة التنقلات الداخلية للحجاج بالمملكة العربية السعودية، إضافة إلى قيمة استئجار المساكن التى سيقيم بها حجاج السياحة بمكة والمدينة.

وأشار إلى أن العديد من شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحى لهذا العام لم تنتهِ حتى الآن من إجراءات معاينة وتوثيق عقود حجاج السياحة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، موضحًا أن تلك الخطوة ستتم خلال شهر شوال المقبل. من جانبه قال إيهاب عبدالعال، عضو اللجنة الفنية للحج التابعة لوزارة السياحة، إن باقات الحج دون قرعة تسمح لحاجزيها من المواطنين ممن لم يوفقوا فى الفوز بقرعة الحج لهذا العام بالسفر لأداء المناسك، كما تسمح للمواطنين الذين أدوا الحج قبل ذلك بالسفر لأدائها مجددًا، مشيرًا إلى أن تلك الباقات يتم تنظيمها عبر برامج معتمدة من وزارة السياحة والآثار.

وأشار إلى أن سعر باقة الحج بدون قرعة يبدأ بالنسبة للبرامج الاقتصادية من نحو 500 ألف جنيه، فيما يتخطى سعر الباقة لبرنامج الـ5 نجوم حاجز الـ750 ألف جنيه، موضحًا أن شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحى لهذا العام انتهت من سداد 100% من قيمة استئجار الأراضى التى ستُقام عليها مخيمات حجاج السياحة بالمشاعر المقدسة «منى وعرفات» خلال موسم الحج لعام 1445 هجريًا، فضلًا عن دفع كامل قيمة خدمات الطوافة التى ستقدم للحجاج خلال وجودهم بمنى وعرفات التى تبلغ نحو 4 أيام.

وفى سياق متصل أعلنت وزارة السياحة والآثار، نتائج الاجتماعات التنسيقية بين الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة، والإدارة العامة للمنافذ البرية بوزارة الحج والعمرة السعودية، بشأن الوقوف على الإجراءات المستحدثة بشأن رحلات الحج البرى.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم استقبال حجاج البر هذا العام 1445هـ من خلال ميناء الدرة «منطقة حقل» والواقع بين مدينة العقبة الأردنية فى محافظة العقبة ومحافظة حقل بمنطقة تبوك السعودية، ويشترط ألا يتجاوز وصول الشركات السياحية لميناء الدرة «منطقة حقل» داخل الأراضى السعودية تاريخ 25 ذو القعدة 1445هـ.

وأكدت الوزارة أن المملكة العربية السعودية ستقوم وفقًا لإفادة مدير الإدارة العامة للمنافذ البرية بوزارة الحج والعمرة السعودية بفرض غرامات مالية على المنظمين التابعين، وذلك عن كل حافلة حال تأخرها عن التاريخ المشار إليه.

وكانت وزارة السياحة والآثار قد تلقت التعميم خطابًا من وزارة الحج والعمرة السعودية تضمن آليات تقديم خدمات النقل الداخلى للحجاج لموسم الحج 1445هـ، فى إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين، وفى ضوء الإجراءات التنفيذية للموسم المقبل.

وأفادت وزارة الحج والعمرة بأن أسعار خدمة النقل بين المدن تخضع للتفاوض بين شركة السياحة المنفذة للحج (المنظم التابع) وشركة النقل السعودية باعتبارها علاقة تجارية تعاقدية غير أنه يحظر التعامل مع أى شركة نقل داخلى غير المعتمدة فى القائمة المرسلة للوزارة المصرية، حيث أرسلت وزارة الحج قائمة ببيانات شركات النقل السعودية المعتمدة للتواصل معها فى هذا الشأن.