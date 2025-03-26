السعودية تستنكر العدوان الإسرائيلي على بلدة كويا بمحافظة درعا السورية

أعربت المملكة العربية السعودية عن تضامنها مع سوريا أمام "العدوان الإسرائيلي غير المبرر" على بلدة كويا بمحافظة درعا جنوب البلاد، الذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان مساء الثلاثاء عن "إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية بلدة كويا السورية الشقيقة، الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء".



وأضافت: "تجدد المملكة رفضها القاطع لمحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة تقويض أمن واستقرار سوريا والمنطقة من خلال انتهاكاتها السافرة والمتكررة للقوانين الدولية ذات الصلة...وتعرب عن تضامنها مع سوريا الشقيقة أمام هذا العدوان الإسرائيلي غير المبرر".

وأكدت المملكة "ضرورة اضطلاع الدول الأعضاء بدورهم في مجلس الأمن، والوقوف بشكلٍ جاد وحازم أمام هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في سوريا والمنطقة، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية عليها".

وقتل 7 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف ريف درعا الغربي بسوريا، بعد ساعات من استهداف القوات الإسرائيلية مطار تدمر العسكري، ومواقع محيطة بالمدينة في ريف حمص.





