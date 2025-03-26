أصدرت اللجنة الأولمبية بيانا رسمياً تستعرض فيه ما آلت إليه شكوى النادي الأهلي بشأن مباراة القمة التي كان من المقرر أن يخوضها ضد الزمالك في الحادي عشر من مارس الحالي، بينما لم يحضر الفريق الأحمر اعتراضا على عدم وجود طاقم تحكيم أجنبي.

واستعرضت اللجنة في بيان مطول تفاصيل الشكوى، والرد عليها بموجب المستندات المرسلة من كافة الأطراف وهي الأهلي ورابطة الأندية واتحاد الكرة.

وأشارت اللجنة الأولمبية إلى استقرارها على ما يلي في ضوء دراسة كافة المستندات..

- ثبوت تطبيق رابطة الأندية نصوص اللائحة فيما يخص الانسحاب من المباراة وتوقيع العقوبات الخاصة بذلك.

- علم النادي الأهلي بآلية إجراء قرعة الدور الثاني من الدوري ومن ثم لم يكن هناك سند للاعتراض على إجرائها

- قررت لجنة الهيئات والقيم بالالجنة الأولمبية رفض الشكوتين المقدمتين من النادي الأهلي لصحة الإجراءات المتخذة من جانب رابطة الأندية.

وتوصية متسقبلية بأن يتم إتاحة فترات زمنية كافية لاستقدام حكام أجانب عند تحديد تاريخ أول جولة للمرحلة النهائية في المواسم المقبلة.