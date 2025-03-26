نتنياهو: أعمل مع ترامب على تنفيذ خطته لإخراج سكان غزة بمحض إرادتهم

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن «إسرائيل غيرت وجه الشرق الأوسط»، مشيرًا إلى أن «التغييرات مستمرة».

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، ادعى نتنياهو أنه يعمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تنفيذ خطته لإخراج سكان غزة بـ«محض إرادتهم»، مؤكدًا أنه لم يقلل من أهمية هذه الخطة.

وعن فشل التصدي لأحداث 7 أكتوبر، أضاف: «هناك الكثير من الأسئلة، ولكن في النهاية كان هناك سؤال بسيط - لماذا لم نتحرك؟ لماذا لم نتحرك في تلك الليلة رغم أن لدينا مؤشرات مسبقة؟ كان بإمكاننا التحرك، حتى بالقوات التي كانت موجودة حول القطاع، وكذلك باستخدام سلاح الجو».

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء قبل الماضي، إنه «لن يطرد أحدا من غزة، ولا أحد يجبر سكان القطاع على المغادرة».

وجاء تصريح ترامب خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، بحثا خلاله الأوضاع في قطاع غزة.

ويعد تصريح ترامب بمثابة تراجع واضح عن مقترحه السابق بشأن طرد الفلسطينيين من غزة وإقامة «ريفييرا» الشرق الأوسط في القطاع، وهو الاقتراح الذي واجه رفضا عربيا وعالميا واسعا.